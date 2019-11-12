В Морозовке определили лучших декламаторов

В минувшую субботу, 9 ноября, в ДК им. Чекалова состоялся конкурс исполнителей разговорного жанра и художественного слова «Я талант!»

На сцене морозовского Дома культуры свое мастерство продемонстрировали дети и взрослые из поселков им. Морозова, Кузьмолово, Лесколово, Янино, Колтушей, Всеволожска и Кировска. Некоторые участники подготовили индивидуальные выступления, были также групповые номера в исполнении театральных коллективов.

Со своими творческими приветствиями перед участниками конкурса и зрителями выступили коллективы ДК им. Чекалова: студия эстрадного вокала «Тоника», Образцовый хореографический ансамбль «Зоренька», студия современного танца «Феникс».

По результатам оценки подготовленных выступлений и импровизационных заданий места распределились следующим образом.

Специальным призом жюри отмечены Инна Бульцева (г. Кировск), Иван Рахаев (пос. им. Морозова), Кристина Смадич (п. Янино, КДЦ), Евгения Белова (КДЦ «Южный»), Илья Петров (пос.им. Морозова), Мария Артеменко (пос. им. Морозова).

В возрастной категории до 13 лет победителями стали: поэтический текст – Евгения Белова (КДЦ «Южный); прозаический текст – Кристина Смадич (п. Янино, КДЦ); литературно-музыкальная композиция – Дарья Юркина, Артем Мустафин, Кирилл Скороваров (Кузьмоловская школа искусств).

В категории 14–17 лет: прозаический текст – Дарья Мельникова (г. Кировск); литературно-музыкальная композиция – театральный коллектив «Маска» (г. Кировск).

В категории от 18 лет: прозаический текст – Алиса Широбокова (г. Кировск); литературно-музыкальная композиция – коллектив «Это наш театр!» (п. Лесколово).

Гран-при конкурса получила театральная студия «Волна» (Кузьмоловская школа искусств).

Ольга ТОНКИХ