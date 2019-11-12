Всеволожских мам-предпринимателей поддержат

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» во второй раз стартует в Ленинградской области.

Женщины в декретном отпуске, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, находящиеся на учете в службе занятости, могут бесплатно пройти обучение и выиграть грант, чтобы начать свое дело.

Во Всеволожском районе тренинги проведут с 25 по 29 ноября. На занятиях расскажут, как воплотить в жизнь бизнес-идеи.

Важной частью проекта станет конкурс бизнес-проектов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно до 18 ноября включительно на сайте mama-predprinimatel.ru