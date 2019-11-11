Школьников Кузьмолово и Благовещенска связал телемост

Третий телемост, состоявшийся 5 ноября между студиями в Кузьмоловском поселении Ленинградской области и городом Благовещенском Амурского края, был посвящен «Блокадной книге».

На эту телевизионную встречу в кузьмоловскую студию пришли 19 блокадников, которые пережили эту трагедию будучи детьми. В Благовещенске нашли одну блокадницу Лидию Петровну Левичеву, которую судьба забросила на другой конец нашей страны. Школьники с интересом слушали её воспоминания. В кузьмоловской студии от блокадников слово взяла Галина Михайловна Смирнова.

В Кузьмоловский для участия в телемосте приехала представитель Централизованной библиотечной системы Невского района Санкт-Петербурга Библиотеки № 9 им. Д. Гранина Валентина Семенова. Она привезла с собой несколько изданий «Блокадной книги».

Также гостями кузьмоловской студии были Виктор Юхневич, руководитель поискового отряда «Альбатрос» Подростково-молодежного клуба «Юпитер» Санкт-Петербургского центра «Альбатрос», и его воспитанники. Ребята рассказали о том, как им удавалось восстановить имена погибших воинов, вернуть останки и личные вещи родным.

Со словами благодарности ветеранам-блокадникам благовещенцы передали цветы и подарки, которые вручили кузьмоловские школьники.

Встреча завершилась исполнением всем известной песни «Ленинградские мальчишки» (сл. Вадима Коростылёва, муз. Исаака Шварца). По обе стороны экрана запевали солисты. В ленинградской студии солировал звонкоголосый Максим Березин, воспитанник кузьмоловской музыкальной школы. Все участники подпевали стоя.

Ольга ВОРОНИНА