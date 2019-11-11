ХФК «Всеволожск» стал обладателем «Кубка Ладоги – 2019»
В городе Боровичи Новгородской области на Ледовой арене «Металлург» состоялся ежегодный Межрегиональный турнир по мини-хоккею с мячом среди любительских команд «Кубок Ладоги – 2019».
Соревнования проводились в два этапа. На первом – команды сыграли матчи по кругу, а на втором – полуфинальные игры, матч за третье место и финал. Не проиграв ни одного матча, наша команда стала победителем турнира.
Места команд распределились следующим образом:
1 место – ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск, Ленинградская область;
2 место – ЛХК «Водная Гвардия», г. Москва;
3 место – ХК «Боровичи», г. Боровичи, Новгородская область;
4 место – ЛБ ХК «Мурман», г. Мурманск.
Лучшим игроком команды ХФК «Всеволожск» стал Игорь Невидимов. Лучший игрок турнира – Владимир Гайдуков (ХФК «Всеволожск»).
Любовь ЗАЙЦЕВА