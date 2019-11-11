Вантовый мост «поехал» – ремонт закончился досрочно

В ночь на 11 ноября на Большом Обуховском мосту, на км 57 внутреннего кольца КАД, сняты все ограничения. Движение пущено по всем четырем полосам. Работы по замене деформационного шва завершились с опережением срока. Дорожники справились за 47 дней, хотя окончание работ планировалось на 26 ноября.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы велись в три смены в круглосуточном режиме. Общая длина двух секций деформационного шва превышает 26 метров, а вес составляет более 36 тонн. Для монтажа конструкции дорожники задействовали автокран грузоподъемностью 100 тонн.

Напомним, старые деформационные швы к моменту замены пришли в изношенное состояние. В результате было принято решение о замене элементов полностью.