Отдел УМВД России по Всеволожскому району на протяжении многих лет считается одним из наиболее подготовленных и работоспособных коллективов в области. А удерживать позиции и находиться в лидерах можно только тогда, когда на службе находятся настоящие профессионалы, для которых долг – превыше всего. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России, помощник начальника УМВД России по Всеволожскому району ЛО – начальник отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Владимир Щербаков в интервью «Всеволожским вестям» рассказал об актуальных вопросах деятельности районной полиции.

– Владимир Алексеевич, кадры решают все – и с этим не поспоришь. Как сегодня обстоят дела с кадровой обеспеченностью всеволожской полиции?

– Всеволожский район – самый густонаселенный в Ленинградской области, на его территории расположены такие города, как Сертолово, Кудрово, Мурино и собственно сам Всеволожск. Бурными темпами ведется крупное жилищное строительство в Новом Девяткино и Буграх, Колтушах и Янино, других населенных пунктах – а значит, численность населения и дальше будет стремительно расти.

Официально во Всеволожском районе зарегистрировано около 400 тысяч человек, фактически же число постоянно проживающих граждан в несколько раз выше. Добавьте к этому многотысячную сезонную армию садоводов, мигрантов, работающих на стройках, – по самым скромным подсчетам, реально на территории Всеволожского района проживает не менее 2 миллионов человек.

Не скрою, что до недавнего времени мы ощущали явную нехватку штатных сотрудников полиции. Вообще, проблема «кадрового голода» – общесоциальная, и затронула она не только органы внутренних дел. Как известно, примерно с 1994 года в стране начался демографический кризис. Вплоть до начала нового века наблюдалось снижение рождаемости, а это как раз то поколение, которое в настоящее время принимается на службу.

Кроме того, от общего количества обратившихся по вопросу приема на службу трудоустраивается только около 40%. Остальные не проходят по медицинским, психологическим, квалификационным критериям отбора. От недостатка полицейских страдает оперативность реагирования на обращения, заявления и жалобы граждан, а это в свою очередь порождает недоверие жителей к органам правопорядка.

– Что делается для преодоления кадрового голода в районе?

– Вопрос кадрового дефицита решается в двух основных направлениях. Первое – профессионально-ориентационные мероприятия, направленные как на целевые аудитории, так и на расширение круга потенциальных кандидатов на службу. Мы тесно взаимодействуем со средними и высшими учебными заведениями, в частности с Санкт-Петербургским университетом МВД России, направляя молодых людей на обучение.

Обучение в Университете МВД России имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, оно бесплатное, что в нынешнее время немаловажно. В университете действует много факультетов разнообразной профессиональной направленности – от подготовки сотрудников для следственных подразделений до подготовки финансово-экономических кадров.

Во-вторых, курсанты получают не стипендию, как студенты других вузов, а денежное довольствие. Так, уже на первом курсе курсанту выплачивается 12 тысяч рублей в месяц, а выпускники получают и все 25. За хорошую успеваемость сумма денежного довольствия может быть увеличена. Далее, уже с первого года обучения курсанту начисляется трудовой стаж, что также очень существенно, учитывая возможность выхода на пенсию после 20-­летнего срока службы в органах МВД. Более того, каждому выпускнику университета гарантировано трудоустройство, причем в том регионе, где живет он сам или его близкие родственники.

Во Всеволожском районе 38 школ, и практически со всеми у нас налажен контакт, ведется профориентационная работа со старшеклассниками. Есть серьезные планы по созданию специализированных кадетских классов на базе общеобразовательных школ района.

Второе направление – сбережение квалифицированного личного состава. Как бы ни была сложна служба, социальные гарантии сотрудников органов внутренних дел во многом это компенсируют. Во-первых, фактически все сотрудники к 40–45 годам имеют право на пенсию, а те, кто проходит службу в подразделениях, где предусмотрено льготное исчисление выслуги, могут выйти на пенсию и того раньше. Пенсия, как правило, превышает гражданскую и сопоставима с военной.

Все сотрудники пользуются правом на увеличенный, по сравнению с гражданским персоналом, отпуск до 40 дней. В ряде подразделений предусмотрены дополнительные отпуска. Жизнь и здоровье сотрудников застрахованы. Гарантировано медицинское и санаторно-курортное обслуживание. Кроме того, у сотрудников МВД, отработавших в органах не менее 10 лет и не имеющих жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий, есть возможность получить единовременную социальную выплату – то есть реальные живые деньги на покупку или строительство жилья по рыночным ценам региона. Также нуждающиеся могут быть обеспечены служебной жилплощадью.

Следует отметить и тот факт, что с нынешнего года увеличен предельный возраст пребывания на службе отдельных категорий сотрудников МВД до 60 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет повышен предельный возраст поступления на службу в начальствующий состав. Здесь же хочу сказать и о том, что сотрудники, изъявившие желание получить высшее образование в профильных вузах, имеют возможность сделать это без отрыва от основной работы на заочных факультетах с предоставлением оплачиваемого отпуска на время сессий. Поэтому нам есть что предложить и действующим сотрудникам, и молодым специалистам. Мы заинтересованы в сохранении профессионального ядра и притоке молодых кадров.

Также необходимо отметить, что с приходом нового руководителя Анатолия Владимировича Иогана ситуация начала выравниваться – с прошлого года штатная численность Всеволожского УМВД увеличилась почти на 100 единиц и на сегодняшний день составляет немногим менее 500 человек. Для сравнения – в Санкт-Петербурге на городской район, меньший по площади и с максимально компактно расположенными объектами, приходится 700 сотрудников полиции. Прежде всего, был укреплен «передовой рубеж» – дежурные части, принимающие на себя основной поток информации о совершающихся правонарушениях. Число оперативных дежурных выросло на 12 человек, и к настоящему времени составляет 32 сотрудника.

Уже в следующем году в городах Кудрово и Мурино будут открыты два полноценных, укомплектованных штатом сотрудников и современным оборудованием, новых отделения полиции, что должно в значительной степени улучшить оперативную обстановку. В настоящее время в УМВД по Всеволожскому району открыто 35 вакансий – в основном это сотрудники дежурных частей и патрульно-постовой службы, а также участковые уполномоченные.

– Каковы требования к потенциальным сотрудникам правопорядка, и вообще, насколько охотно идут служить в полицию молодые люди?

– Профессиональная деятельность полицейских принадлежит к разряду сложных, предъявляющих высокие требования к работникам правоохранительных органов, так как от принятых ими решений зависят судьбы многих людей.

Мы ждем честных, добросовестных и добропорядочных людей. Наличие судимости исключает работу в полиции. Помимо хорошего здоровья, сотрудник полиции должен иметь, как минимум, полное среднее образование – для младшего командного состава, и высшее – для начальствующего состава. Такие качества, как высокая работоспособность, стрессоустойчивость, умение общаться с людьми, – приветствуются. В целом сотрудник полиции в своей работе должен исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной деятельности.

К нам приходит талантливая молодежь – это, как правило, люди целеустремленные, очень порядочные и образованные, что немаловажно и является одним из главных требований при поступлении на службу.

Мы ежедневно работаем с разными людьми, не только потерпевшими – теми, кому нужна помощь, – но и с лицами, нарушившими закон. Главное – не превратить нашу работу в обыденность, не «очерстветь» по отношению к людям, а стараться работать с полной отдачей и относиться к чужой беде, как к своей. В нашей работе мы всегда рассчитываем на помощь и поддержку неравнодушных граждан. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА