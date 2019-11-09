Новые социальные объекты открылись в Буграх и Агалатово

В минувшую пятницу, 8 ноября, состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район. Глава региона осмотрел новые объекты здравоохранения и образования, а также рассказал о дальнейших планах развития социальной инфраструктуры.

В поселке Бугры губернатору показали новую детскую амбулаторию площадью более 300 квадратных метров, где теперь работают 16 врачей-педиатров, открыты прививочные и процедурные кабинеты.

Губернатор оценил все: внешний вид здания, врачебные кабинеты, оснащенные в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения РФ, специализированный транспорт.

Отметим, что амбулатория сейчас размещается в здании бывшего магазина, выкупленном правительством Ленинградской области у частных инвесторов весной текущего года. На ремонт и оснащение амбулатории было выделено 33 миллиона рублей. 30 октября амбулатория приняла первых пациентов.

Подводя итоги посещения амбулатории, Александр Дрозденко высказался также и о перспективах развития здравоохранения во Всеволожском районе:

– Мы в этом году начали строить поликлинику в Кудрово. В следующем – заканчиваем проектирование в Буграх. Как сдадим объект в Кудрово, сразу начнем строительство в Буграх. Участок уже выделен.

После визита в амбулаторию губернатор посетил филиал Агалатовского центра образования в деревне Вартемяги. Реновация ветхого здания школы, построенного в 1964 году, была осуществлена менее чем за 1 год. На это из бюджета Ленинградской области и Всеволожского района было выделено более 60 миллионов рублей в рамках программы «Реновация сельских школ».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА