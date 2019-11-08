Токсовский лыжный марафон меняет формат

В минувший четверг, 7 ноября, в пресс-центре ТАСС состоялась конференция, посвященная подготовке и проведению Токсовского лыжного марафона в 2020 году. Регистрация участников на это соревнование уже открыта.

Вместо ожидаемого XXII Токсовского марафона лыжные соревнования будут называться Toksovocup. У марафона сменилось не только название, но и его формат. Если раньше Токсовский лыжный марафон укладывался в один день, то в 2019 году впервые был организован спортивный фестиваль, который длился два дня. В 2020 году этот формат сохранится.

Участников ждет гонка на дистанциях 10 км, 34 км и 51 км свободным стилем и 17 км и 34 км классическим стилем. Но если раньше желающие преодолеть марафон проходили два круга по 25 километров, то теперь они будут проходить три круга по 17 километров. Пришлось отказаться от некоторых участков с сильным перепадом высот для того, чтобы на соревновании могли себя комфортно чувствовать не только опытные спортсмены, но и любители. Кроме того, в 2020 году было решено отказаться от детских стартов.

Напомним, в 2019 году в адрес организаторов Токсовского лыжного марафона поступили жалобы. В этом году сменилась команда организаторов. Директором Toksovocup-2020 стал Алексей Малахов. Он сообщил, что все ошибки 2019 года были проанализированы, учтены и больше они не повторятся.

– Мы гарантируем качественную разметку и хронометраж. Каждый участник получит чип, нагрудную майку с номером, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Организаторы пообещали также увеличить количество пунктов питания на трассе и накормить спортсменов на финише. Кроме того, ожидается интересная развлекательная программа, чтобы не только участники стартов, но и члены их семей, а также болельщики смогли получить удовольствие.

Зашел разговор и о некоторых ожидаемых проблемах. В частности, может не хватить мест для стоянки автомобилей. Поэтому организаторы марафона просят участников приезжать заранее.

Tоksovocup входит во Всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet. В 2020 году Tоksovocup будет проходить 1–2 февраля. Зарегистрироваться на него можно по ссылке: http://reg.o-time.ru/start.php?event=20007

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива