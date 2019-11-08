Непростые вопросы

Российское государство уделяет большое внимание не только борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, но и антинаркотической пропаганде. Мало кто прислушивается к такой информации и уж тем более примеряет ее на себя.

К сожалению, понимание того, что в семье есть зависимый человек, для большинства становится подобным удару молнии. Что же теперь делать?! Как спасти?! Куда бежать за помощью?!

Об этом мы решили поговорить с психологом Ленинградского областного наркологического диспансера Елизаветой Алексеевной Смех.

– Елизавета Алексеевна, что делать тем, кто вот только узнал о зависимости близкого человека?

– Осознав, что в семье есть зависимый, родственники хотят что-то немедленно предпринять – наказать, отобрать деньги, посадить под замок. Это не поможет. В первую очередь нужно с ним поговорить, постараться узнать причины, выяснить, понимает ли он, в какой ситуации находится.

Если разговор состоялся, зависимый понимает свое положение и согласен пройти лечение, нужно вместе с ним пойти на прием к врачу-наркологу. Это идеальный вариант, который в реальной жизни, увы, практически не встречается.

– Да, мы живем не в идеальном мире. Как же тогда поступить, если разговор не сложился совсем или зависимый уверяет, что у него все в порядке?

– Если больной не соглашается идти, то нужно как минимум сходить на прием к психологу самим. Рассказать подробно о сложившейся ситуации и узнать, как себя вести по отношению и к возникшей проблеме, и к больному. Не выяснить, как его лечить или спасти, а понять, как теперь выстроить отношения. Не искать решение в интернете, а сразу обратиться к компетентному специалисту – наркологу, чтобы получить хотя бы базовую информацию о зависимости. Это можно сделать совершенно бесплатно в любом районном наркологическом центре. Одновременно с этим нужно постараться восстановить доверительные отношения с больным.

– Далеко не каждый, кто столкнулся с такой проблемой в семье, сможет решиться на визит к наркологу – «что же подумают люди?!» И если нет контакта с зависимым, то стоит ли пытаться самостоятельно лечить его внутри семьи?

Однозначно – нет. Зависимость, прежде всего, психическое заболевание и лечится оно не словами, а медикаментозно, и только специалистами. По статистике, зависимый вовлекает в свою болезнь до 11-­ти человек из окружения, которые как-то стараются ему помочь. Почти всегда зависимый просто пользуется этим, портя жизнь своим близким. Пытаясь помочь или спасти, созависимые теряют свою жизнь, замещая ее жизнью больного. Эта проблема максимально актуальна.

Очень важно отдать ответственность за жизнь больного ему самому. Как правило, зависимые довольно инфантильны – зачем за что-то отвечать? Даже продолжая употреблять, они знают, что им все равно помогут родители, родственники, друзья.

Созависимый должен найти в себе моральные силы поставить границу: хочешь лечиться – я тебе помогу; просто нужны деньги – разбирайся сам. Это очень тяжело, но для больного наиболее эффективно, когда родители занимают именно такую позицию, потому что возвращает зависимому критическую оценку ситуации. И клинические результаты подтверждают такой подход. Человек должен нести ответственность за свою жизнь. Против воли вылечить нельзя.

– Скажите, Елизавета Алексеевна, как можно уберечь своих близких от такой беды?

– Чтобы не было интереса к употреблению препаратов, у человека в жизни должно быть что-то, что его интересует, увлекает, приносит удовлетворение и радость. Практически нет зависимых среди людей, у которых насыщенная жизнь.

Принято говорить, что подростками должна заниматься школа – воспитывать должны учителя. Нет, воспитывать в первую очередь должна семья, и роль родителей не заключается лишь в том, что ребенок должен быть накормлен и одет.

Важно также постараться избежать такой крайности, как гиперопека, – когда у родителя вся жизнь вообще сосредоточена на ребенке. Сюда же относится и стремление контролировать и помогать, так как родителю «виднее, как надо». В этом случае как раз поощряется незрелость и безответственность. Должен быть разумный баланс в отношениях и право ребенка на свой выбор и свои ошибки. Чтобы найти этот баланс, комфортный всем, над этим должны работать обе стороны – и родители, и сам ребенок. Ребенок должен иметь возможность и высказаться, и, главное, быть услышанным и понятым родителями. Профилактика – это выстраивание семейной системы. И зависит это всецело от самих родителей.

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер, горячая линия – 8 (812) 296­99­03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00). Адреса, телефоны и время приема районных наркологических кабинетов можно узнать на сайте – лонд.рф

Беседовал Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива