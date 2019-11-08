На Мурманском шоссе вновь ограничат движение

В понедельник, 11 ноября, начнется ремонт путепровода на 39-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола». В связи с этим на две недели пропускная способность Мурманского шоссе будет ограничена.



Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на первом этапе, который продлится до 15 ноября, на путепроводе через железную дорогу «Всеволожск – Дубровка» для движения будут полностью перекрыты левые полосы в обе стороны. Затем, с 18 по 22 ноября, будет закрыто движение по правым полосам.

Дорожники приносят извинения за временные неудобства, призывают автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных знаков.