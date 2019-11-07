Кудровская добровольная дружина признана лучшей в Ленинградской области

По итогам ежегодного конкурса народных дружин Ленинградской области лучшей добровольной организацией, оказывающей помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, признана команда города Кудрово.

В кудровской дружине – 30 жителей города, которые за год провели совместно с полицией 70 рейдов, выходили на патрули и помогали правоохранительным органам обеспечивать порядок на 25 массовых мероприятиях.

В номинации «Лучший народный дружинник» победа также досталась Всеволожскому району. Почетное звание было присуждено Максиму Зараковскому, который живет в Новом Девяткино и учится в РГПУ им. Герцена. На счету новодевяткинцев, кстати, еще один высокий результат – третье место в общекомандном зачете.