Всеволожский район лидирует по количеству несанкционированных свалок

За десять месяцев нынешнего года во Всеволожском районе на разных площадках объемом в 12, 3 тыс. куб. м было ликвидировано более 160 несанкционированных свалок.

Вторую строчку в «мусорном» рейтинге занимает Выборгский, а третью – Приозерский районы. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил заместитель председателя комитета по госэконадзору Ленинградской области Алексей Рылеев в ходе пресс-тура, посвященного борьбе с несанкционированными свалками.

– За десять месяцев нынешнего года на предмет соблюдения законодательства об отходах производства и потребления было организовано более 500 проверок, из них – 130 рейдов во Всеволожском районе, – рассказал чиновник. – В ходе мероприятий было выдано 70 предписаний на устранение нарушений, 57 представлений и 132 предостережения. Возбуждено 375 дел об административных правонарушениях на сумму в 9,1 млн руб. К шести организациям предъявлены иски и взыскания на общую сумму 617 миллионов рублей. За указанный период по факту выявления несанкционированных свалок поступило 1253 обращения граждан.

– Вопрос несанкционированных свалок во Всеволожском районе стоит достаточно остро, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В данный момент в Ленинградской области реализуется мусорная реформа. Подводить ее итоги пока рано. Есть как нарекания, так и положительные отзывы. Но, как говорят, любая реформа внедряется с проблемами.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА