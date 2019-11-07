Во Всеволожском районе проходит пресс-тур, посвященный борьбе с несанкционированными свалками

Об основных нарушениях природоохранного законодательства расскажут сегодня, 7 ноября, в ходе проверочного рейда сотрудники Госэконадзора и правоохранительных органов. Журналистам презентуют программу экологического мониторинга и контрольных проверок.

Заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Алексей Рылеев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, координатор общественной организации «Молодежка ОНФ» ответят на вопросы журналистов. Представителям СМИ покажут несанкционированные свалки, а также расскажут о последних нововведениях в сфере сбора и вывоза мусора. Планируется экскурсия на спецстоянку, где находятся более 100 единиц изъятой у нарушителей техники.

Ирэн ОВСЕПЯН