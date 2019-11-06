От грунтовых дорог до Дороги жизни

В этом году исполняется 180 лет с тех пор, как в России появилось первое асфальтовое покрытие.

Вообще, к дорогам у русских всегда было особое отношение. Например, раскопки показали, что в древнем Новгороде ещё в X веке были уложены деревянные тротуары. Это – намного раньше, чем в европейских городах.

Однако в отношении асфальта нас опередили так называемые «дикие народы». Считается, что прародителями асфальтового покрытия на дорогах являются инки. Когда завоеватель Франсиско Писсаро ступил на землю империи инков, он был поражён, какие ровные и лёгкие там дороги. А вот сам материал для покрытия существовал даже ещё раньше. В Финикийском царстве и в Древнем Египте природным битумом обмазывали стены, корпуса кораблей и другие значительные сооружения. Его здесь называли «земляной смолой», как смолу и использовали. И только идея покрывать им дорогу впервые зафиксирована в Древней Мексике у инков.

В Европе эту идею подхватила законодательница мод – Франция. В 1832–1835 годах в первый раз улицы и тротуары были вымощены не камнями (как раньше), а покрыты асфальтом. Это произошло в Париже. Заметьте – автомобили тогда по Франции не ездили. Вслед за Францией поспешили уложить у себя модное покрытие Англия, Австрия и, конечно же, Россия. В 1839 году асфальтом было покрыто 100 метров тротуара около Тучкова моста в Санкт-Петербурге. В этом мы опередили даже Америку, потому что в США первый асфальт на дороге появился в 1876 году.

Но всю Россию покрыть сетью асфальтовых дорог удалось далеко не сразу. Из-за социальных потрясений, из-за того, что после войны пришлось поднимать страну из руин, руки до дорог, можно сказать, не доходили. К примеру, я записала рассказ научного сотрудника Музея «Дом авиаторов», почётного гражданина Всеволожского района Александра Брониславовича Войцеховского. Как выяснилось, у него большой стаж водителя – 61 год:

– Впервые я сел за руль, когда мне было 18 лет. Это было в 1958 году. Тогда права нужно было получать в

ДОСААФ, курсы стоили 700 рублей, и мне с трудом удалось выпросить такие деньги у мамы. Моей первой машиной был «ГАЗ­-АА». Это – та самая полуторка, которую спустя много лет я показывал туристам, когда работал директором в Осиновецком Музее «Дорога жизни». Потому что «полуторка» во время Великой Отечественной войны была героиней Ленинграда. Обучали нас на курсах в ДОСААФ очень хорошо. Я до сих пор помню каждую деталь в устройстве этой машины. Потом у меня был «ЗИС-­5» («трёхтонка»). В армию я попал в отделение спецназа. Там получил права водителя 2­-го класса. Мы должны были хорошо владеть разными транспортными средствами. Прошли обучение ещё и на «ГАЗ­-69» (внедорожник), на «ЗИЛ­-151», «ЗИЛ-­157». Во время учений преодолевали по 500–700 километров по горам Карелии. Все дороги, по которым мы ездили в те годы, были грунтовыми и труднопроходимыми.

После окончания института мне довелось работать директором колхоза в Вологодской области. Там дороги были такого качества, что даже вездеходы не всегда могли их преодолеть. Нам надо было из колхоза в город привозить молоко и сливки, а мы их возили на тракторе. И однажды трактор застрял в пути, пришлось вызывать вертолёт. И две недели мы доставляли молоко и сливки в город на вертолёте.

Когда я приехал в Ленинград, там уже было асфальтовое покрытие. Ездить мне тогда доводилось много – я работал главным инженером в «Ленстройтрансе». И первая моя дорога была Дорога жизни. Мне казалось, что это самая лучшая трасса из всех, какие я знаю. Хотя сейчас я понимаю, что асфальт на ней был не очень хорошего качества. Когда впервые сел на Москвич-­412, мне тоже показалось, что это – самый лучший автомобиль в мире. Конечно, это было наивно. Через некоторое время я перестал работать на автотранспортном предприятии, но Дорога жизни полюбилась мне. Я поселился рядом, в Осиновце. И дорога менялась в лучшую сторону на моих глазах. На некоторых участках она стала более выпрямленной. И асфальтовое покрытие сейчас намного лучше, чем было раньше.

Таково мнение водителя с большим стажем и бывшего сотрудника автотранспортного предприятия.

Но жизнь развивается, растут и наши требования. Сейчас нам хочется, чтобы всё вокруг было ещё лучше. И в этом нам должны помочь современная дорожная техника и, конечно, работники-специалисты.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона КРУПНОВА из архива