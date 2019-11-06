Ленобласть зарезервировала участки под скоростную магистраль

Во Всеволожском районе зарезервированы земельные участки, на которых вскоре начнется строительство новой магистрали – Восточного скоростного радиуса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Участки зарезервированы под строительство пятикилометрового отрезка дороги, который пройдет по территории деревни Заневка, городского поселка Янино-1, а также поселка при железнодорожной станции Пятый километр. Комитету по управлению государственным имуществом Ленинградской области поручено зарегистрировать ограничения прав на зарезервированные земельные участки и передать информацию в единый государственный реестр недвижимости.

Как сообщалось ранее, Ленинградская область уже утвердила проекты планировки территории под строительство четвертого, пятого и шестого этапов ВСР. Трасса будет проложена преимущественно на эстакадах и соединится с Мурманским шоссе и Кольцевой автодорогой.