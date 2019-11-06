Кузьмоловские танцоры отличились на международном фестивале

Воспитанники Кузьмоловского Дома культуры выступили на Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Осеннее преображение».

Мероприятие проходило с 30 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге. Организатором фестиваля выступило творческое движение «Вдохновение». От Всеволожского района на конкурс отправились два коллектива: студия индийского танца «РАТИ» и Театр-студия танца «Фуэте».

Студии «РАТИ» вручили диплом III степени, а «Фуэте» стал обладателем диплома лауреата I степени и Гран-при фестиваля.

Через несколько дней после конкурса «Фуэте» дал отчетный концерт, который также требовал тщательной и долгой подготовки. Но любовь к своему делу и трудолюбие помогли ребятам успеть всё запланированное.