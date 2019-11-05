Ленинградские дорожники готовы к метели

В ближайшие дни в Ленобласти прогнозируются метель и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Они заранее обрабатывают дороги солевыми растворами, которые не дают образовываться наледи на проезжей части.

В минувшие выходные на дорогах области работали 300 единиц спецтехники и 200 рабочих. В результате 2000 километров региональных трасс было очищено от снега и наледи.

Напомним, для водителей Ленобласти работает горячая линия диспетчерской службы «Ленавтодора», телефон: 8 (812) 251-42-84.