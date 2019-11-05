Кудрово признали самым комфортным городом Ленобласти

На сайте индекс-городов.рф опубликован рейтинг индекса качества городской среды. В Ленинградской области самым комфортным городом для проживания признан Кудрово, минимальный балл в региональной группе получила Любань.

Всего в рейтинге индекса качества оказались 32 города Ленобласти. Их рассматривали по шести типам городских пространств: жилье, уличная, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озелененные и водные пространства, а также общегородское пространство. В свою очередь каждое из них оценивалось по шести критериям – безопасность, комфорт, экология, современность и актуальность среды, эффективность управления, идентичность и разнообразие.

Средний индекс 47-го региона составил 180 баллов. Максимальное количество баллов, кроме Кудрово, набрали Сланцы, Кингисепп, Кировск, Никольское и Гатчина. Комфортными для проживания также признаны Луга, Тосно, Тихвин и Приозерск.

Напомним, индекс качества городской среды формируется Минстроем России. Его впервые рассчитали в России, на основе данных 2018 года оценивались 1114 российских городов.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива