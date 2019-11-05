Всеволожскую школу искусств наполнят звуки флейты и гитары

В концертном зале ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска 9 ноября состоится вечер «Музыкальные картины странствий». Концертная программа составлена из произведений, принадлежащих к культурам различных стран и эпох.

Выступят лауреаты международных конкурсов Софья Богданова (гитара) и Анна Слатова (флейта). В программе: Г.Ф. Гендель, Ж. Ибер, М. Глинка, А. Пьяццолла, Ф. Таррега, Б. Барток, М. Равель, Р. Диенс, В. Ерзунов, Х. Родриго.

Начало мероприятия в 16.30. Вход свободный.