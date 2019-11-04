Всеволожский район отметил День народного единства межэтническим фестивалем

Праздничное мероприятие «Мы разные, но мы вместе», посвященное Дню народного единства, состоялось сегодня, 4 ноября, в КДЦ «Южный».

Собравшимся напомнили об истоках этого нового для России праздника, корни которого уходят в глубину веков, – смутное время. Всеволожцам показали видеоролик о том, как российский народ благодаря своему единству сумел сохранить государственность и отстоять независимость.

– Этот молодой праздник – символ единения, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – История показала, что наш народ сломить невозможно. Мы едины, а значит, непобедимы.

– В этот день мы чтим подвиг наших предков, которые вне зависимости от национальности и вероисповедания, плечом к плечу защищали свою Родину, – отметила заместитель председателя городского совета депутатов Лидия Чипизубова.

Молодым гражданам Всеволожского района вручили паспорта. В рамках межэтнического и межконфессионального фестиваля «Мы разные, но мы вместе» состоялся концерт. В нем приняли участие образцовые детские коллективы: хореографические ансамбли «Надежда» и «Юный Ленинградец», ансамбль цыганской песни «Красная роза», хореографический коллектив «Вдохновение», вокальный ансамбль русской песни «Росиночка».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА