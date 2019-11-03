Как Ленинградская область и Петербург маршруты не поделили

Город-пригород сошлись в конфликте автобусных интересов. Областное правительство не согласно с транспортной реформой Петербурга.

Региональные власти грозят обратиться в суд. Пассажиры встревожены. Им невдомек: почему Смольный решил летом 2020 года закрыть проезд для 26 областных коммерческих маршрутов. В черном списке городских транспортников числится несколько всеволожских маршрутов.

Окончательного списка попавших под нож резонансной автобусной реформы пока нет. И хотя до финишной прямой осталось время, тема уже набила оскомину. Отметим, что о новой транспортной системе говорят давно. Ещё летом нынешнего года депутаты Законодательного собрания Ленинградской обсуждали грядущий конфликт интересов.

Некоторые считают, что причина нынешней ситуации кроется в дотации в размере двух миллиардов рублей. Это сумма, которую выделяет Петербург на областные маршруты за перевозку льготных категорий пассажиров. Цифра для Северной столицы стала неподъемной. Вот и решили в Смольном сэкономить.

Противники резонансной автобусной реформы предполагают, что нововведение затеяли для того, чтобы пересадить, к примеру, всеволожцев на новый трамвай «Чижик». Такой поворот не устраивает пассажиров, которым для того, чтобы доехать из Всеволожска до Ржевки, а потом до метро, придется ехать с пересадками и платить дважды. При этом складывается впечатление, что разработчики плана не рассчитали, как больно ударит такая реформа по кошелькам потребителей. Особенно это касается среднего класса пассажиров, у которых нет машин. Тем более, как рапортует Росстат, доходы именно этого сегмента россиян последние несколько лет падают.

Пока узел запутывается, в профильном комитете Смольного ссылаются на оптимизицию транспортной сети. Но предложенный вариант вызвал вопросы не только у областного правительства, но и у финансового блока Смольного. Обсуждение грозит стать долгим.

– Новая модель управления разработана комитетом транспорта Смольного, – информирует начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов. – 16 октября документ появился на сайте городского правительства. В нём предложено со следующего лета отменить 29 автобусных маршрутов. Серьезные разногласия возникли по восьми из них. Все они курсируют между поселениями области и городом. Среди них коммерческие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово. Поэтому и возникли разногласия. Безусловно, мы продолжим диалог с городскими коллегами. Спешу напомнить, по соглашению о межрегиональных маршрутах ни город, ни область не могут в одностороннем порядке взять и уйти по-английски.

По словам П. Постовалова, сейчас прорабатываются варианты, при которых область станет заказчиком ряда отменяемых городом автобусов.

– Но это только при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая «Чижик», – подчеркнул чиновник. – Цель «автобусной» реформы должна состоять в улучшении качества транспортного обслуживания людей, а не в создании дополнительных препятствий по пути от дома до работы. Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации.

– Предложение Смольного нас не устраивает, – резко отчеканил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это идея против людей. Мы приложим усилия для того, чтобы город продолжил соблюдать соглашения. В случае если городские транспортники в одностороннем порядке сократят маршруты, область возьмет их на себя. Не переживайте. При таком раскладе область потребует законный маршрут, который доставит пассажиров из точки «А» в точку «Б».

При этом, как подчеркнул глава 47-го региона, ими смогут пользоваться как жители Ленинградской области, так и петербуржцы.

– Мы не такие, которые станут говорить «довезем вас до дачи во Всеволожский район, вы доедете до границы Санкт-Петербурга, выйдете и ждите, когда наш автобус за вами приедет и повезет на дачу», – отметил губернатор. – Мы, наоборот, хотим интегрироваться с городом, а отдельные представители комитета хотят эту интеграцию разорвать.

Глава 47-го региона добавил: «У меня такие люди, как в горкомитете по транспорту, слава богу, не работают. Такие решения – просто провокация».

В спор вмешался и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он согласился, что без переговоров с областным руководством дело вряд ли двинется с мертвой точки. «Главное, синхронизировать действия», – отметил чиновник.

Транспортная реформа приведет к коллапсу на дорогах, уверены пассажиры во Всеволожске. Отметим, что в Смольном хотят закрыть весьма популярный 530 маршрут, курсирующий от микрорайона Котово Поле до Финляндского вокзала.

– Областным и городским жителям придется брать штурмом городской транспорт. Чиновники предлагают пересесть на электрички, – говорит бухгалтер Анна Крючкова. – Всегда должен быть выбор. Если пассажир живет далеко от платформы «Всеволожская», как ему доехать до Финляндского вокзала? Ведь автобус – это единственный транспорт, на котором можно доехать до города в тот промежуток обеденного времени, когда электрички не ходят.

– Властям надо договариваться, – считает глава правления Ассоциации автоперевозчиков пассажиров в Ленинградской области Андрей Баранов. – Для этого нужна аргументация, связанная с пониманием ситуации по пассажирам. Необходимо тщательно изучить, кто пользуется данной маршрутной сетью, и насколько станет хуже не только перевозчикам, но и людям. Потеряют ли они транспортную доступность?

Пока Петербург старается вытянуть транспортное одеяло на себя, пассажиры сетуют. Многие областные жители работают в Северной столице. Они честно платят налоги в бюджет города и недоумевают, почему транспортники не учли и этот факт. Кроме того, многие дачники, проживающие в Северной столице, пользуются маршрутами, соединяющими город и пригород…

Тем временем в Смольном несколько смягчили позицию по числу коммерческих маршрутов, которые подлежат ликвидации. В опубликованной версии документа говорится, что к июлю 2020 года с улиц города исчезнет 271 линия. В первоначальном же плане упоминалось 278. Не исключено, что после критики со стороны Лен­области реформу вновь скорректируют. Со своей стороны власти 47 региона готовы пойти на компромисс и взять содержание части маршруток на себя, но только при условии, что они будут доезжать до станций метро.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА из архива