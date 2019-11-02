Во Всеволожске почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

Ежегодная областная церемония акции памяти погибших 31 октября 2015 года в авиакатастрофе над Синайским полуостровом состоялась сегодня, 2 ноября, на Румболовской горе у мемориала «Сад памяти» на 10 километре Дороги жизни.

Акция началась в 12 часов дня, но люди стали собираться раньше. Пришли не только родственники погибших, но и представители ветеранских и молодежных организаций, обычные горожане. Они рассматривали на огромном стенде фотографии 224 человек, летевших на рейсе 7K9268, читали имена погибших, увековеченные на памятнике. Там уже в день трагедии появились живые цветы и свечи.

В торжественно-траурном митинге приняли участие: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук.

Панихиду по погибшим провел настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни Роман Гуцу.

После минуты молчания волонтеры выпустили в небо живых голубей, которые, словно не желая улетать, долго кружились над горой. Церемонию возложения цветов возглавили родственники погибших, к ним присоединились официальные лица и жители района.

Фото Антона ЛЯПИНА