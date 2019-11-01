Хранимы светлою любовью

Замечательный праздник в честь «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров состоялся в Культурно-досуговом центре «Южный». Ждали в гости тридцать супружеских пар, проживших в браке 50 и 60 лет, пришли двадцать восемь. Организаторы очень хотели сделать этот день незабываемым и неформальным – так и получилось.

Преамбулой праздника стала театрализованная композиция «Сватовство», поставленная творческими коллективами КДЦ. Весёлая «заставка» подняла настроение и создала атмосферу предсвадебных хлопот, какая бывает накануне этого важного в жизни семьи события.

В 13 часов началась торжественная церемония. С очень тёплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями обратились к юбилярам руководители представительной и исполнительной власти Всеволожского района – Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский, а затем слово было предоставлено начальнику управления ЗАГС Юлии Шемякиной – именно она дает всем парам, вступающим в брак, официальные напутствия.

Участники торжества, прожившие в браке пять-шесть десятилетий, торжественно расписались в Почётной книге золотых юбиляров Всеволожского района. В память об этом событии всем парам были вручены юбилейные медали. Завершилась первая часть церемонии свадебным вальсом.

В холле первого этажа гостей ждали праздничные столы и продолжение торжества. Каждую пару, спускавшуюся по лестнице, угощали специально испечённым караваем. Без кусочка свадебного пирога не ушёл никто. Дети осыпали «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров лепестками роз. Лестница превратилась в яркий ковёр, по которому двадцать восемь семейных пар спустились вниз и заняли места за столами. Первыми чествовали четыре «бриллиантовые» пары. Счастливо прожить такую долгую семейную жизнь удаётся не всем, поэтому эти супруги заслуживают отдельного упоминания.

Евгения Павловна и Николай Алексеевич Захаренковы зарегистрировали брак 4 сентября 1959 года в Тверской области, где жених работал в леспромхозе. В последующие годы Николай Алексеевич трудился трактористом в совхозе «Всеволожский», избирался депутатом сельсовета, а его супруга работала в торговле, на фабрике игрушек и целых 36 лет – на предприятии «Водоканал». Евгения Павловна до сих пор помнит дату их первой встречи – 10 мая. Спустя 60 лет она описывает и своё свадебное платье – белое в цветочек, с короткими рукавами-крылышками. Вся их совместная жизнь, по обоюдному признанию, – это бесконечное счастье. «Так живём, что дай Бог каждому», – говорят супруги.

Пётр Семёнович Кан и Нина Яковлевна Хан живут в Романовке, а встретились далеко от этих мест. Выйдя замуж, супруга достойно придерживалась традиций своего народа, считая главным жизненным призванием заботу о семье и муже, которого даже уговорила получить высшее образование на вечернем отделении. Пётр Семёнович работал в горисполкоме, в Совмине, а Нина Яковлевна была закройщицей в театре имени Хамзы города Ташкента и обучала кройке и шитью девочек в Доме культуры.

Эйно Иванович и Нина Александровна Лангинен всю жизнь живут в деревне Куйвози, где 60 лет назад встретились на танцах в Доме культуры. Красивый парень сразу понравился девушке, она как-то сразу почувствовала, что это её суженый, но до свадьбы прошло целых два года. У Эйно Ивановича непростая судьба. Мальчишкой вместе с родными он после блокады Ленинграда был выслан в числе других финнов в Якутию, где шесть лет провел в Олёкминском районе и до сих пор шутя называет себя «ленским бурундуком». Северная река Лена стала важной вехой в его биографии.

Эйно Иванович работал токарем в автоколонне, 26 лет трудился в ГИПХе, затем мастером на трамплине. Супруга работала медсестрой и 20 лет в Государственном институте прикладной химии.

Валерия Васильевна и Виктор Иванович Курильские поженились в Казахстане. Встречались до свадьбы полгода. «Дружили, в кино ходили, целовались, – рассказывает супруг. – А потом я пришёл, упал на колени и сказал: «Будь моей женой!» И пошли мы в ЗАГС. Валерия Васильевна работала в НИИ, на заводе, Виктор Иванович трудился на заводе, в администрации города Всеволожска.

Ведущие праздника – Юрий Федулов и Евгения Шалягина – представили и всех «золотых» юбиляров, рассказали о каждой приглашённой семейной чете, вручили памятные подарки. С юбилеем свадьбы гостей поздравили Наталья Краскова, начальник отдела культуры Всеволожского района, и Олег Патрикеев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары из поселка Рахья.

В прекрасной концертной программе, подготовленной коллективом КДЦ «Южный», прозвучали популярные лирические песни.

Этот замечательный день навсегда останется в памяти юбиляров. Для сотрудников Культурно-досугового центра как высшая оценка их работы прозвучали слова одного из гостей, который в своём выступлении сказал: «Мы прожили сегодня всю свою жизнь».

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА