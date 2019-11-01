Кто хочет стать волонтером

Волонтеры в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Всеволожского района, могут получить личную волонтерскую книжку для учета добровольческой деятельности.

Личная книжка волонтера – это «портфолио», которое содержит информацию об опыте и умении, стаж работы на добровольной и безвозмездной основе, платой за которую являются приобретенные полезные навыки, профессиональное самоопределение и благодарность тех, кому оказали помощь. Добровольческая деятельность молодежи создает возможность самореализации и позволяет формировать позитивные жизненные ценности.

Для получения личной книжки волонтера необходимо представить пакет документов в отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района:

­ – заявление по форме;

­ – согласие одного из родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего волонтера по форме (для лиц, не достигших 18 лет);

­ – анкету согласно приложению;

­ – личную фотографию волонтера, 2 шт. (размер 3 x 4 см);

­ – ID, который присвоен волонтеру при регистрации в Системе «Добровольцы России».

Положение о порядке выдачи личных книжек волонтера и документы для заполнения опубликованы в группе «Молодежный актив Всеволожского района» в социальной сети: https://vk.com/vsevmolod

Документы принимаются по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 72, 2-­й этаж, с понедельника по среду с 15.00 до 18.00 и в пятницу с 15.00 до 17.00.