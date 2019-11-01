Как распознать коррупцию в медицине

Проявления коррупции в медицине многообразны, и не сразу поймешь, что именно ты и именно сейчас столкнулся с этим явлением.

Почему врач назначил дополнительный анализ в платной клинике? Почему выписал именно это лекарство? Почему прописал сложные и дорогие процедуры? Потому что они действительно необходимы или потому, что этого требует неофициальная договоренность с частным процедурным кабинетом, производителем медикаментов или биодобавок?

Речь идет о здоровье – нужно требовать от врача разъяснений, настаивать на занесении всех назначений в медицинскую карту, не стесняться лишний раз позвонить в страховую компанию, выдавшую медицинский полис, чтобы уточнить перечень бесплатных услуг.

По мнению независимого страхового брокера Олега Назарова, обращение в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, помогает потенциальному пациенту понять свои права и выстроить корректные взаимоотношения с медицинским учреждением. Страховые компании чутко реагируют на обращения граждан и добиваются от медиков предоставления при необходимости всего перечня бесплатных услуг, полагающихся пациенту по закону.

Сухие цифры статистики настоятельно диктуют нам необходимость доверять, но проверять, потому что, согласно данным с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, только за десять месяцев 2018 года был зафиксирован 3 171 случай получения взятки. Даже учитывая размеры нашей страны, это слишком много. Всего же преступлений коррупционной направленности за 2018 год было отмечено 27 143, и причастными к делам о коррупции оказалось 178 работников сферы здравоохранения.

Коррупционный подход к делу давно уже стал традиционным. «Система неформальных платежей пошла от наркома здравоохранения Семашко, – говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд. – Его спросили, как же мы будем финансировать нашу новую, красивую, советскую медицину? Денег нет, деньги нужны, чтобы вкладываться в промышленность. Семашко ответил, что хороший врач сам себя прокормит, а плохие врачи нам не нужны».

К тому же, не будем отрицать, исторически сложилось, что мы сами склоняем врача к мздоимству в надежде на «улучшенное» лечение и индивидуальный подход к собственной проблеме. Задумайтесь, как часто врача или медицинскую сестру пытаются «отблагодарить» конвертом с деньгами, бутылкой коньяка или чем-то подобным? Причем не за что-то исключительное, а просто за то, что они и так делают в рамках своих обязанностей.

Сегодня в Ленинградской области предупреждению коррупции в медицине уделяется особое внимание. Реализуется разработанная на федеральном уровне стратегия противодействия коррупции, которая представляет собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера. Для того чтобы осуществлять эту стратегию, создана Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции в Ленинградской области, которая каждый год разрабатывает актуальный план действий и следит за его реализацией. Работает горячая линия по вопросам противодействия коррупции по телефону 8 (812) 717-65-19 и по вопросам соблюдения требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в Комитете по здравоохранению Ленинградской области по телефону 8 (812) 611-45-57.

Немаловажно помнить, что лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию, расследованию и пресечению преступления, либо если в отношении его имело место вымогательство взятки. Иными словами, если взятку все-таки дать пришлось – необходимо срочно обратиться в прокуратуру (https://prokuratura­lenobl.ru/reception) или управление экономической безопасности и противодействия коррупции (uep@spb.mvd.ru, телефон горячей линии – 102), и тогда проблем с законом не будет.

И не стоит, дорогие друзья, искушать врача, предлагая выдать вам фальшивую справку или больничный. Это не только противозаконно, так еще и просто нечестно по отношению к врачу.

Антон РЯБИНИН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива