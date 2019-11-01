Всеволожцы написали Большой этнографический диктант

На 30 сложных вопросов Большого этнографического диктанта отвечали сегодня на 33 площадках Ленинградской области.

В России акция проводится в четвертый раз. В прошлом году она собрала 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.

Во Всеволожском районе диктант писали в Сертоловской школе № 1 и Муринской школе № 3.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте: http://miretno.ru/ до 10 ноября. А свой результат написания диктанта можно будет узнать до 12 декабря.

С 1 по 4 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта организовано онлайн-тестирование, доступное всем желающим.

Фото предоставлено МУ «ВРМЦ»