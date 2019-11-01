Во Всеволожске пройдет прием граждан по вопросам работы полиции

Со 2 по 26 декабря будет проходить плановая инспекторская проверка УМВД России по Всеволожскому району.

5 декабря руководитель инспекторской комиссии ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

проведет прием граждан по вопросам, связанным с жалобами на действия должностных лиц УМВД, а также возможных недостатков и нарушений в работе УМВД.

Прием жителей района будет осуществляться с 10.00. до 13.00 и с 15.00 до 20.00 в здании УМВД России по Всеволожскому району ЛО по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, в

кабинете № 315.