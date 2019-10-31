Сушите весла: В Ленобласти закрывается сезон навигации

В минувшую среду, 30 октября, глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о закрытии навигации для маломерных судов с 1 ноября.

Закрытие навигации обусловлено обеспечением безопасности людей при эксплуатации маломерных судов в связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных объектах, сообщает Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области.