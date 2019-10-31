Классные руководители Всеволожского района встретились в Мурино

В минувшую среду, 30 октября, в Муринском центре образования № 2 прошел V Слет классных руководителей Всеволожского района на тему «Эффективные практики воспитательной работы классных руководителей».

На открытии слета были награждены лучшие классные руководители района. Их поздравила председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко. Продолжила встречу серия докладов по актуальным вопросам образования.

Классные руководители также приняли участие в специализированных сессиях, организованных на отдельных площадках. Управление воспитательной системой класса в школе, современные акценты воспитания, школьные ученических советы – ресурс формирования социальной и гражданской активности, образовательный проект «Школа позитивных привычек», цифровое поколение и цифровые технологии, Российское движение школьников – «Территория возможностей».