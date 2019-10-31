Во Всеволожске 2 ноября перекроют движение по улице Нагорной до Дороги жизни

В субботу, 2 ноября, с 07.00 до 16.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с Дорогой жизни.

Ограничение связано с проведением памятной акции, посвященной жертвам авиакатастрофы 31 октября 2015 года в Арабской Республике Египет. В 12.00 на Румболовской горе у мемориала «Сад памяти» состоится траурная церемония. В мероприятии примут участие родственники и друзья погибших, жители Всеволожска. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.