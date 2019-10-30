Сотрудников всеволожской администрации научили оказывать первую помощь

Красный Крест Ленинградской области обучил навыкам оказания первой помощи сотрудников администрации Всеволожского района.

Участникам рассказали о принципах оказания первой помощи в разных ситуациях: от случаев, когда человек находится в сознании до бессознательного состояния. Поговорили об осмотре пострадавшего, места происшествия и о важной составляющей – психологической поддержке. В ходе тренинга сотрудников администрации проинструктировали, как проводить сердечно-легочную реанимацию и чем можно помочь в такой ситуации до приезда врачей.

– Необходимо знать, как в экстренных случаях оценить состояние пострадавшего и эвакуировать его из зоны опасности, – говорит председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Сотрудникам администрации рассказали, куда звонить в неотложных ситуациях и как сообщать компетентным службам о пострадавших.

– Сегодняшний курс показал, как важны знания и навыки оказания первой помощи, – считает начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая. – Своевременно оказанная помощь в критической ситуации сокращает время лечения, способствует спасению жизни пострадавшего. Соответствующими навыками должен обладать каждый.

Все сотрудники отдела, которые прошли обучение, получили удостоверения международного образца.

Отметим, решение о необходимости проведения данного мероприятия было принято в апреле нынешнего года. Проект реализуется в рамках президентского гранта «Развитие программы дополнительного образования «Первая помощь» РКК в Ленинградской области».

Ирэн ОВСЕПЯН