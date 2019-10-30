Жертвами пожара в Васкелово стали четыре человека

В результате пожара в СНТ «Полиграфмаш» во Всеволожском районе погибли четыре человека.

Сегодня, 30 октября, в 06.10 в экстренную службу поступил сигнал о пожаре в деревне Васкелово.

К месту происшествия выехали дежурные смены 94 и 104 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области. В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, общая площадь горения составила 30 кв. м. В результате пожара сгорел одноэтажный бревенчатый дачный дом. На месте пожара обнаружено четверо погибших, сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас». Пожар удалось потушить в 7.21.