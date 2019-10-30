В Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем

Северо-Западное УГМС прогнозирует с 31 октября по 2 ноября на территории Ленинградской области неблагоприятные погодные условия.

В четверг, 31 октября, ночью местами возможен небольшой снег, а днем прогнозируются мокрый снег с дождем.

В пятницу, 1 ноября, ночью в большинстве районов области также прогнозируется мокрый снег. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В субботу, 2 ноября, ночью возможен небольшой снег, в отдельных районах – туман, днем – мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха будет опускаться местами до -9 градусов, днем прогнозируется до + 4 градусов.

В связи с этим подрядные организации будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. К расчистке и обработке дорог готовы 319 единиц спецтехники.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев быть осторожнее во время движения.