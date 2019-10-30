В Кудрово прошел слет Российского движения школьников

В минувший вторник, 29 октября, в Кудровском центре образования № 1 состоялся слет Российского движения школьников Всеволожского района. Участие в нем приняли команды из 32 школ.

– Я поздравляю детей и педагогов с днем рождения Российского движения школьников. В этом учебном году количество его членов увеличилось в несколько раз, и это прекрасно. Я желаю вам найти то дело, которое придется по душе. И надеюсь, что движение поможет вам в этом, – отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного комитета по образованию Татьяна Мальцева.

Каждая из школ представила свой личный девиз в стихотворной форме. Самые активные и инициативные ребята, руководители РДШ в своей школе приняли участие в круглом столе «Открытый диалог». На вопросы отвечали председатель комитета по образованию Ирина Федоренко, директор ДДЮТ Всеволожского района Александр Моржинский, доцент кафедры развития дополнительного образования детей ЛОИРО Надежда Царева и заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания Николай Свирин, начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая и Татьяна Мальцева.

Также в рамках слета прошли «Классные встречи». С представителями организации «Токсовские озера» ребята обсудили тему охраны окружающей среды, руководитель военно-патриотического клуба «Победа» Николай Паныло рассказал о воспитании молодежи, руководитель театральной студии «Люди и куклы» Диана Могильниченко ответила на вопрос, какое место занимает театр в жизни школьника, поговорить о спорте и здоровом образе жизни можно было с руководителем центра тестирования ГТО Юлией Кургузкиной. Кроме того, на слете ребята могли представить свои проекты, рассказать о них другим и найти единомышленников.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА