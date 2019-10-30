Всеволожские школьники написали географический диктант

Общеобразовательные учреждения Всеволожского района 27 октября приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

На территории Всеволожского района диктант можно было написать на трех площадках: во Всеволожской школе № 6, в Романовской школе и в Агалатовском центре образования.

Более 130 старшеклассников и педагогов района приняли участие в акции. Вместе со школьниками свои знания в области географии проверяли студенты.

Узнать свой результат можно на сайте https://dictant.rgo.ru

Напомним, в этом году акция «Всероссийский географический диктант» прошла в пятый раз. Географические знания проверяла не только вся Россия, диктант проводился в 109 странах мира.

Фото Антона КРУПНОВА