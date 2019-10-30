Во Всеволожском районе почтили память жертв политических репрессий

В среду, 30 октября, на территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалевском лесу во второй раз зазвучал «Колокол памяти».

Здесь собрались представители правительства Ленинградской области, руководители Всеволожского района, правозащитных, молодежных организаций, жители города, чтобы почтить память жертв политических репрессий.

На территории Ржевского артиллерийского полигона, по данным историков, захоронены 4,5 тысячи жертв красного террора. Среди погибших – поэт Николай Гумилев.

– В Ленинградской области и во Всеволожском район умеют хранить память. Доказательством тому служат многочисленные мемориальные места, расположенные на территории нашего района. Это история, которую мы должны помнить, и делать все от нас зависящее, чтобы подобное больше никогда не повторилось, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

После минуты молчания и молитвы об убиенных присутствующие на церемонии возложили цветы к «Первому кресту», «Расстрельной яме» и «Памятному кресту».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО