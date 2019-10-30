Во всеволожском «Кванториуме» провели ярмарку профессий для школьников

Ярмарка современных профессий прошла сегодня, 30 октября, в детском технопарке «Кванториум», созданном на базе Всеволожского агропромышленного техникума.

На семи площадках, названных для удобства станциями, интеллектуальные партнеры кванторианцев рассказали учащимся школ города Всеволожска об особенностях, преимуществах и сложностях различных профессий, о тонкостях взаимоотношений с работодателем, а также предоставили ребятам возможность почувствовать себя настоящей креатив-командой.

Презентацию средних специальных учебных заведений осуществляли представители Всеволожского агропромышленного техникума, Санкт-Петербургского педагогического колледжа № 8, Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа, Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области.

Также в презентации приняли участие Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Всеволожский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» и представители детского технопарка «Кванториум».

Презентация проводилась в формате общения школьников с представителями ссузов в течении 20 минут. Ребята посетили мастер-классы, профессиональные пробы, приняли участие в увлекательных квестах, просмотрели видеоролики.

Напомним, всеволожский «Кванториум» – первый в Ленинградской области – открыл свои двери для юных жителей района совсем недавно. Занятия в «Кванториуме» бесплатные, в группы набирается не более 14 человек. Вместо учителей – наставники – аспиранты, магистранты ведущих технических вузов Санкт-Петербурга. Вместо классов с партами – пространства, оснащенные современным, технологичным оборудованием.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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