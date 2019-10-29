В Токсово летающие лыжники закрыли летний сезон

В минувшее воскресенье, 27 октября, на Кавголовских трамплинах состоялись соревнования «Закрытие летнего сезона – 2019».

В этих состязаниях приняло участие 39 человек из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы, Беларуси.

Спортсмены прыгали на трамплине HS-70. Самый дальний прыжок показал Владислав Бояринцев из Санкт-Петербурга.

Среди соревнующихся было выделено пять возрастных групп. В возрастной группе «50–59 лет» второе место занял Фидель Терентьев из поселка Кузьмоловский, третье – Леонид Демьянов из Токсово. В возрастной группе «40–49 лет» призеров из Ленинградской области не оказалось. В возрастной группе «30–39 лет» первое место занял Юрий Лобков из деревни Новое Девяткино.

Среди женщин самый дальний прыжок на трамплине HS-70 показала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. Она же стала обладательницей первого места.

Главным судьей соревнований выступал восьмикратный чемпион мира по прыжкам на лыжах среди ветеранов Сергей Ленинский из Токсово. Старшим по технике был чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина Владимир Ульянов из Санкт-Петербурга.

Людмила ОДНОБОКОВА