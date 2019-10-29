В КДЦ «Южный» состоялась встреча работников прокуратуры с журналистами

В минувший понедельник, 28 октября, с представителями местных СМИ в формате пресс-завтрака беседовали Маргарита Швецова, старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со средствами массовой информации и правовому обеспечению, и Игорь Грищук, всеволожский городской прокурор.

В ходе встречи представители прокуратуры ответили на вопросы журналистов, подчеркнув, что постоянный контакт со средствами массовой информации позволяет своевременно выявлять «болевые точки» и реагировать на ситуации, связанные с нарушением прав граждан.

Число людей, обратившихся во Всеволожскую городскую прокуратуру, возрастает с каждым годом. Если в 2015 году в этот надзорный орган обратились 5 тысяч человек, то в 2019-м, ещё не завершившемся, году о нарушении своих гражданских прав заявили уже 9400 жителей района.

Благодаря современным средствам коммуникации сократился барьер между прокуратурой и населением. Ежемесячно городской прокуратурой регистрируется около 900 обращений, поступающих в том числе через интернет, непосредственно на официальный сайт надзорного органа.

Жители района обращаются в прокуратуру по самым разным поводам. Это нарушение трудового законодательства, задержка заработной платы, бездействие сотрудников полиции, коррупционные проявления в расходовании бюджетных средств, несправедливое начисление платы за услуги ЖКХ. Прокуратура не оставляет без внимания и другие жалобы, к примеру, связанные с плохой уборкой территории населенных пунктов, с неудовлетворительным состоянием дорог и др.

Следует отметить, что сотрудники прокуратуры работают не только с личными обращениями людей, но и проводят постоянный мониторинг социальных сетей, содержащих немало сведений о нарушениях прав граждан.

Фото Антона ЛЯПИНА