Всеволожцы решили потратить «народный бюджет» на скейт-парк

Более 4,5 миллиона рублей потратят на строительство скейт-парка в микрорайоне Южный во Всеволожске в рамках партиципаторного бюджетирования.

Отметим, что ранее в границах улицы Горсткина и Вокзальной в микрорайоне Мельничный Ручей был построен один из самых современных в СЗФО скейт-парк.

– В рамках партиципаторного бюджетирования во Всеволожске будет благоустроено несколько объектов, – проинформировал сегодня, 29 октября, в рамках пресс-тура глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Все проекты были предложены жителями, которые знают, куда направить средства. Во Всеволожске несколько скейт-парков, еще один на Мельничном Ручье. На его строительство было потрачено более 11 млн руб.

Ирэн ОВСЕПЯН