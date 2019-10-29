Всеволожцы привезли награды с областного фестиваля-конкурса романса

В Лодейнопольском доме народного творчества им. Ю.П. Захарова 27 октября прошел финал III Областного фестиваля-конкурса «Под звуки нежные романса».



В финале участвовали 55 номинантов: солисты и отдельные исполнители, дуэты и ансамбли, прошедшие отборочный тур, из Всеволожского, Лодейнопольского, Волховского, Кировского, Ломоносовского, Подпорожского, Тихвинского, и Тосненского районов, Санкт-Петербурга и г. Петрозаводска.

В концертной программе прозвучали романсы в исполнении заслуженного работника культуры РФ Людмилы Кочановой (г. Подпорожье), лауреата областных и всероссийских конкурсов вокального искусства Ирины Иващенко (Кировский район), лауреата областных конкурсов Ларисы Чернышевой (Ломоносовский район), лауреата международных и всероссийских фестивалей-конкурсов, магистра сольного пения Юлии Воропаевой (Санкт-Петербург).

Участники из Всеволожского района вошли в число победителей фестиваля. Звание лауреата II степени завоевала Ольга Черная, лауреатом III степени стала автор-исполнитель Елена Валеева, исполнившая романс собственного сочинения «Симфония разлуки».