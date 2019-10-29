Во Всеволожском районе представили новые объекты благоустройства

Пресс-тур по десяти благоустроенным объектам Всеволожского района прошел сегодня, 29 октября.

Журналистам продемонстрировали образцово-показательные территории во Всеволожске, Кузьмолово и Романовке. Это скейт-парки, дворовые территории, спортивно-досуговые зоны. Общественные территории были благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и партиципаторного бюджетирования.

– Несмотря на то что средства на благоустройство выделены из федерального бюджета, активное участие в финансировании принимала и Ленинградская область, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Все это благодаря особому вниманию главы 47-го региона Александру Дрозденко. Безусловно, не все поселения охвачены, но эту проблему мы постепенно решаем.

По словам Андрея Низовского, благоустроенные участки пользуются большой популярностью. В ближайших планах открытие ФОКа с бассейном.

Отметим, что проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда». В прошлом году в 22 городах области состоялось рейтинговое голосование. В нем приняли участие 401,4 тыс. человек. Общая сумма финансирования 1,32 млрд руб.

– Мы долго ждали благоустройства нашего двора на улице Приютинской, – говорит житель Борис Константинович Томилин. – Я живу здесь с 1995 года, и хорошо, когда видишь, что вместо пустыря появился современный двор со скамейками, где можно приятно проводить время.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА