Анастасия Рудная собрала золотой урожай на военных играх в Китае

Жительница деревни Новое Девяткино Анастасия Рудная завоевала четыре золотых медали на VII Всемирных летних военных играх в Китае.

Соревнования проходили с 18 по 27 октября в столице провинции Хубэй – городе Ухань. Эти спортивные соревнования организованы под эгидой Международного совета военного спорта для военнослужащих из разных стран. Они проводятся один раз в четыре года.

В соревнованиях приняли участие 9 300 человек из 109 стран мира. Спортсменам-военнослужащим было предложено 22 вида спорта, в том числе – спортивное ориентирование. В этом виде спорта женская сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации завоевала первое место в эстафете. В команду входили: Анастасия Рудная – прапорщик, Светлана Миронова – старший лейтенант, Юлия Новикова – старший лейтенант. Наши девушки пробежали эстафету с результатом 1:51:20,8.

Кроме того, наша женская сборная в составе: Анастасия Рудная, Светлана Миронова, Юлия Новикова и Наталья Ефимова – завоевала первое место в общекомандном зачете. Свою третью и четвертую золотые медали Анастасия Рудная выиграла в личном зачете на длинной и средней дистанциях.

Напомним, в общем медальном зачете сборная Вооруженных сил России вышла на второе место.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из личного архива Анастасии РУДНОЙ