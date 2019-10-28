Команда Школы № 3 в шестой раз победила в военно-патриотической игре во Всеволожске

В минувшую субботу, 26 октября, прошла VI Военно-патриотическая игра «Боевая полоса».

Силу и выносливость показывали команды Всеволожского лицея № 1, Всеволожской школы № 2, Всеволожской школы № 3, Всеволожской школы № 4, Всеволожской школы № 5, Всеволожского центра образования, Всеволожского агропромышленного техникума, военно-патриотического клуба «Победа». Предыдущие годы мероприятие проходило в лесопарковой зоне улицы Лиственной, в этом году ребят ожидала более сложная военно-прикладная полоса препятствий на ул. Садовой (Песчанка).

Помимо соревновательной части, на мероприятии работали площадки: обучение использования радиационной, химической и биологической защиты, основы оказания первой медицинской помощи, стрелковая подготовка, экспозиция стрелкового оружия и выставка военной техники времен Великой Отечественной войны. Все участники и гости мероприятия могли подкрепиться полевой кашей с горячим чаем.

Ненастная погода не смогла сломить боевой дух участников, все достойно прошли испытания и показали отличные результаты командной работы.

По итогам мероприятия третье место заняла команда военно-патриотического клуба «Победа», на втором месте – команда Всеволожской школы № 2, победу одержала команда Всеволожской школа № 3, удерживающая лидерство на протяжении шести лет.

Дарья НЕСТЕРОВА

Фото Антона ЛЯПИНА