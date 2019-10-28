Дом дружбы Ленинградской области отметил первый юбилей

Многонациональным праздником отметили пятилетие Дома дружбы Ленинградской области. С утра на улице Потемкинской, 2 было многолюдно и шумно. Сюда прибывали представители разных диаспор из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, чтобы завести большой хоровод. Почетных гостей встречали хлебом-солью.

Поздравления, по случаю первого юбилея, направили губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

Как подчеркнули выступающие, распутать сложный клубок межнациональных отношений можно благодаря культурно-просветительской деятельности. Именно этим и занимается областной Дом дружбы, который сближает разные народы.

– По данным последней Всероссийской переписи населения, в Ленинградской области живут и работают представители коренных народов, – говорит директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Русские представляют большинство жителей. Одной из уникальных особенностей нашего региона является то, что в нем наряду с русскими проживают коренные народы – вепсы, водь, ижоры, а также тихвинские карелы, ингерманландские финны. Это наше культурное богатство, мы этим гордимся.

Сегодня Дом дружбы Ленинградской области наладил тесный контакт более чем с сорока национальными организациями. На его территории развернулись этнические экспозиции15 национальных культур. Здесь не только проводят языковые курсы, но и организуют репетиции творческих коллективов, встречи, конференции, круглые столы, лекции. Ежегодно Дом дружбы проводит более 300 национальных мероприятий как в здании на Потемкинской, так и на разных региональных площадках.

Гостей праздника ждала интересная концертная программа, а также презентация коллекции костюмов «Кубовая набойка в русской одежде» Лодейнопольского центра ремесел. В ходе мероприятия можно было посетить мастер-классы по национальным танцам, попробовать национальную еду разных народов, принять участие в викторинах и посетить уникальные книжные выставки. Кроме того, для местных жителей подготовили экскурсии и мастер-классы по национальной вышивке и вязанию, изготовлению салфеток и кукол-оберегов, головных уборов и поясов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено Домом дружбы Ленинградской области