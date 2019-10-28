В Ленинградской области на средства регионального бюджета достроят шесть объектов

Ленинградская область потратит в 2019 году 800 миллионов рублей на достройку проблемных объектов. Об этом сегодня, 28 октября, рассказал журналистам заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

– На федеральном уровне принято четыре документа, согласно которым будут финансироваться незавершенные дома или компенсированы затраты дольщиков, – рассказал Михаил Москвин. – Из регионального бюджета на эти цели только в нынешнем году направят 800 миллионов рублей. В рамках первой очереди будет достроено шесть объектов. Это корпуса в ЖК «Щегловская усадьба», «Морошкино», «Елки-Вилладж» (вторая очередь), «Шотландия», «Азбука» и «Кирккоярви». Все эти незавершенные объекты полностью юридически готовы для предоставления помощи пострадавшим участникам долевого строительства и для восстановления их прав. Работы по достройке начнутся в этом году. Это позволит справить новоселье около одной тысячи дольщиков.

Однако сохраняется сложная ситуация с дольщиками «Главстройкомплекса» и «Норманна». У каждой из них по одной тысяче дольщиков, но строительные компании даже не находятся на стадии процедуры банкротства, что усложняет процесс достройки. Поэтому о времени новоселья говорить сложно.

– Учитывая, что всего в Ленинградской области около 10 тысяч обманутых участников долевого строительства, то получается, что мы охватим 10% пострадавших, – подчеркнул Михаил Москвин. – Относительно второй очереди скажу, что ее сформируют к концу этого года. Прогнозируется, что в списке достраиваемые объектов окажется ЖК «Десяткино» (вторая очередь).

Михаил Москвин отметил, что компенсации участникам долевого строительства будут выплачены по нынешней рыночной стоимости квадратного метра жилья. К примеру, если компания «Норманн» продавала квартиры по 50 тыс. руб. за кв. м, то сегодня цена выросла, и, соответственно, участники долевого строительства смогут возместить свои убытки.

– Точной цифры, сколько средств необходимо для решения проблемы обманутых дольщиков, нет, – заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области. – Для решения проблемы недостроев правительство Ленинградской области намерено потратить до 2 млрд рублей. Рассчитываем, что в нынешнем году мы заключим соглашение с «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства» о предоставлении еще двух миллиардов рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН