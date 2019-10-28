Во Всеволожском районе выбрали лучших кулинаров

Настоящим праздником вкуса, стиля и новаторских идей стал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Всеволожский гурман», прошедший в гостеприимных стенах ресторана «Дерби» в Энколово в минувшую пятницу.

Без малого полтора десятка участников из всех уголков нашего района сошлись в кулинарной битве, продемонстрировав и подтвердив свои высокие профессиональные навыки. Организатором конкурса выступил фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор». По словам руководителя фонда Ирины Кондратьевой, мероприятие призвано показать, насколько велик потенциал районных мастеров.

– Повышение культуры и качества обслуживания жителей района, развитие конкуренции, совершенствование работы кафе и ресторанов – вот ради чего мы проводим подобные мероприятия, – подчеркнула Ирина Кондратьева. – В конкурсе приняли участие не только опытные профессионалы, но и молодежь, которой нужно осваивать это ремесло, а наша задача – создать условия для реализации их профессиональных планов, и такие мероприятия – еще один шаг в этом направлении.

Соревнования проводились по нескольким номинациям, в числе которых были «Повар», «Пекарь», «Кондитер», «Арт-класс» и «Бармен». В жюри были приглашены преподаватели и мастера-профессионалы из Санкт-Петербургского колледжа кулинарного мастерства.

Самым изобильным, без сомнения, был стол ООО «Росхлебпродторг», продукция которого известна далеко за пределами Всеволожского района под брендом «Кузьмоловский хлеб». Начальник производства Виктор Масовец, на протяжении вот уже многих лет сопровождающий кузьмоловских пекарей на районный конкурс, был уверен в победе.

– Наша продукция действительно завоевала любовь потребителей, – отметил Виктор Масовец. – Мы участвуем в различных агровыставках и практически всегда занимаем призовые места. И люди у нас работают замечательные – не только добросовестные, но и увлеченные своим делом, с творческим подходом.

Принявшая участие в церемонии награждения начальник Управления экономики районной администрации Инга Маслова пожелала участникам конкурса дальнейшего совершенствования в профессии и творческого роста.

– На волне успеха, общественного признания достижений, победители конкурса доказали, что они – в числе лучших среди равных им по кулинарному мастерству, – сказала Инга Маслова. – Полагаю, что этому в немалой степени способствовала муниципальная программа по поддержке предпринимательства, в рамках которой, в частности, проводятся районные конкурсы парикмахеров, кулинаров, иные мероприятия.

Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы.

Повара:

1 место – Александр Кузмицкий, ресторан «Дерби».

2 место – Александр Лясников, ресторан «Порто Бар».

Пекари:

1 место – Юлия Золотых, «Кузьмоловский хлеб».

2 место – Нина Александровна Николаева, Совет ветеранов.

3место – Надежда Цыбульская, кондитерская «МедЛимон».

Кондитеры:

1 место – Юлия Золотых, «Кузьмоловский хлеб».

2 место – Татьяна Сясина, кондитерская «МедЛимон».

3 место – Георгий Агаян, кондитерская «Завари кофе».

Бармены:

1 место –Екатерина Солопова, ресторан «Порто Бар».

Арт-класс:

1 место – Наира Варданян, ресторан «Карина» и Елена Вишнякова, буфет «Френдс».

2 место – Раиса Михайловна Цимбаревич, Совет ветеранов и

Ольга Альтапова, кофейня «Добрая Сова».

3 место – Анна Родина, буфет «Френдс».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ