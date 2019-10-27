На спартакиаде всеволожских предприятий определили нового лидера

В минувшую пятницу, 25 октября, в КДЦ «Южный» состоялась церемония закрытия XIII спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска.

В последний момент сняла свою заявку на участие команда местного спасательного гарнизона Всеволожского района ГУ МЧС. Кроме того, в спартакиаде не участвовали команды Всеволожского отделения Сбербанка и Всеволожской школы № 6. Зато появились новички. Например, впервые выступала команда ПАО «Ленэнерго». В итоге 10 команд выходили на старт в нынешнем году.

Участники приходили на спортивные площадки в течение всего октября каждую пятницу. Лучших выявляли в семи видах спорта: футбол, волейбол, дартс, шашки, спортивное ориентирование, а также легкоатлетическая эстафета и соревнования по ГТО. После всех испытаний первое место среди 10 команд завоевала Nokian Tyres. На втором месте – Всеволожская межрайонная клиническая больница, на третьем – ОАО «ВТ сети».

Всем командам были вручены грамоты и кубки. В каждом виде спорта лидеры были награждены сертификатами на приобретение спортивной экипировки. Главный переходящий Кубок спартакиады был вручен команде Nokian Tyres, которая вышла на сцену со своим зеленым флагом.

В конце церемонии награждения анонсировали, в каких дисциплинах предстоит состязаться участникам соревнований в следующем году: легкоатлетическая эстафета, ГТО, шашки, дартс, туристическая полоса, а вот шестой вид спорта команды выберут сами путем голосования.

И еще одно новшество: по просьбе участников спартакиада 2020 года начнется не в первую неделю октября, а на неделю или даже на две недели раньше. Уж очень холодно соревноваться на улице в последнюю неделю октября, да еще и под проливным дождем.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА