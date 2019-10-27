В Романовке открылся благоустроенный парк
В прошлом году в поселке Романовка была утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года, в рамках которой было проведено частичное благоустройство парка, заложенного в поселении в 1967 году по инициативе и под руководством директора совхоза и жителя поселка Василия Смирнова.
В процессе работ по благоустройству были удалены больные деревья и кусты, обустроены парковые дорожки и парковочные места, проведено наружное освещение и установлено ограждение по периметру парка.
В минувшую пятницу, 25 октября, состоялось торжественное открытие столь нужного для жителей социального объекта.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Романовского поселения Сергей Беляков, а также участники волонтерского объединения «Спектр» перерезали красную ленточку, и собравшиеся прошли к импровизированной сцене, расположенной в центре парка.
К жителям Романовки обратился Андрей Низовский:
– Понятно, что это только начало. Если оглянуться вокруг, то можно представить, сколько еще можно построить на этой большой территории. Надеюсь, что в следующем году мы соберемся здесь, чтобы порадоваться открытию детских и спортивных площадок, а также дальнейшему благоустройству парка.
Здесь же был дан старт акции «Скандинавская ходьба как шаг к оздоровлению организма». Группа пожилых людей отправилась на маршрут по новым парковым дорожкам.
В завершение праздника Андрей Низовский, Сергей Беляков и общественные активисты посадили молодые деревья вдоль дорожек парка.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА
В Романовке открылся благоустроенный парк: 1 комментарий
Этот парк в 1967 г сажала полевая бригада в которой была и моя мама Анна Николаевна Шеметова. Бригадиром был Калинкин. К сожалению имя и отчество его уже не помню. так давно это было.