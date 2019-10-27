В Романовке открылся благоустроенный парк

В прошлом году в поселке Романовка была утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» до 2024 года, в рамках которой было проведено частичное благоустройство парка, заложенного в поселении в 1967 году по инициативе и под руководством директора совхоза и жителя поселка Василия Смирнова.

В процессе работ по благоустройству были удалены больные деревья и кусты, обустроены парковые дорожки и парковочные места, проведено наружное освещение и установлено ограждение по периметру парка.

В минувшую пятницу, 25 октября, состоялось торжественное открытие столь нужного для жителей социального объекта.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Романовского поселения Сергей Беляков, а также участники волонтерского объединения «Спектр» перерезали красную ленточку, и собравшиеся прошли к импровизированной сцене, расположенной в центре парка.

К жителям Романовки обратился Андрей Низовский:

– Понятно, что это только начало. Если оглянуться вокруг, то можно представить, сколько еще можно построить на этой большой территории. Надеюсь, что в следующем году мы соберемся здесь, чтобы порадоваться открытию детских и спортивных площадок, а также дальнейшему благоустройству парка.

Здесь же был дан старт акции «Скандинавская ходьба как шаг к оздоровлению организма». Группа пожилых людей отправилась на маршрут по новым парковым дорожкам.

В завершение праздника Андрей Низовский, Сергей Беляков и общественные активисты посадили молодые деревья вдоль дорожек парка.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА