Третьи ежегодные соревнования «Спорт для всех» прошли в Сертолово

190 ребят из 19 коррекционных школ-интернатов Ленинградской области и Петербурга приняли участие в третьих ежегодных соревнованиях «Спорт для всех».

Состязания проводятся среди людей с ментальными нарушения развития и опорно-двигательного аппарата. Участники состязались на базе структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Организаторы отметили, что для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт является отличным способом социальной интеграции, не дает замыкаться в себе. Занимаясь спортом, они забывают о своем недуге. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. Атлеты, не занявшие призовых мест, отмечены специальными призами за волю к победе.

Первое место в разных категориях завоевали ребята из города Будогощь, Приморской и Сиверской школ-интернатов, Сясьстройского и Лужского интернатов. Отличились и команды из Всеволожского района. У Всеволожской школы-интерната вторые и третьи места.